Iniziati lavori per galleria 'Pala Rossa' tra Trentino e Veneto

(ANSA) - TRENTO, 06 MAR - A un anno dalla firma del protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Regione Veneto, Provincia di Belluno, Aans e Veneto Strade, sono iniziati i lavori per la costruzione della galleria "Pala Rossa" nella strada dello Schenèr, che collega la Provincia di Belluno e le valli di Primiero e Vanoi, in Trentino. La galleria consentirà di rettificare il tracciato dell'attuale Sr50 del Grappa e del Passo Rolle, superando un restringimento di carreggiata e riducendo il pericolo di caduta massi determinato dalla parete rocciosa sovrastante il tracciato.

All'apertura del cantiere, a Lamon (Belluno), erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e la vicepresidente e assessore alle tnfrastrutture e trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, assieme ai rappresentanti della Provincia di Belluno, Anas e Veneto Strade e ai sindaci di Imer, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis, Canal San Bovo, Lamon, Feltre e Sovramonte e il presidente della Comunità di Primiero.

"Siamo qui per rispettare una promessa che avevamo fatto: rendere più scorrevole la strada che collega le valli di Primiero e Vanoi con il Feltrino. Un'opera attesa e importante, in quanto è l'esempio del saper lavorare insieme fra due comunità e di come utilizzare al meglio le risorse dei fondi di confine per la realizzazione di progetti che vanno a beneficio tutti", ha detto Fugatti, evidenziando come "grande attenzione sarà rivolta affinché l'avanzamento del cantiere non interferisca con la viabilità".

La realizzazione dell'opera è a cura di Veneto Strade per conto della Regione Veneto con contributo della Provincia autonoma di Trento, Anas SpA e la Provincia di Belluno. Il finanziamento complessivo è di 25 milioni di euro, 9 milioni dei quali a carico della Provincia di Trento, otto milioni di euro erogati dalla Provincia di Belluno attraverso il Fondo per i Comuni confinanti e otto milioni di euro stanziati da Anas. A seguito dell'aumento dei costi delle materie prime, l'importo complessivo è pari a 31.784.557 euro. Il termine per la realizzazione è fissato per l'estate del 2024. (ANSA).