Incidente sulla statale del Brennero, muore motociclista

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAR - Incidente mortale sulla statale del Brennero, a Campodazzo, in Alto Adige. Dalle prime informazioni, poco prima delle 14, un uomo a bordo di uno scooter, è morto in seguito ad una caduta ed al successivo impatto con il guardrail a lato della carreggiata. La moto, scivolata a bordo strada, è rimasta intatta.

Ogni tentativo di soccorso è stato purtroppo inutile. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Campodazzo, la Croce Rossa e la Croce Bianca, oltre a due auto della polizia stradale, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. La strada, che è stata inizialmente chiusa per consentire i soccorsi, è stata poi riaperta in entrambi i sensi di marcia. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, con code in entrambe le direzioni. (ANSA).