Incidente sulla Mebo fra Terlano e Appiano, tre feriti

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAR - Verso le ore 7:30 di questa mattina sulla MeBo fra Terlano ed Appiano in direzione sud si è verificato un tamponamento. Due le macchine coinvolte. Tre persone sono rimaste ferite, ma non in modo grave. Sono state portate all'ospedale di Bolzano.

Sul posto l'ambulanza, i vigili del fuoco di Bolzano, i vigili del fuoco volontari di Terlano e la polizia stradale.

(ANSA).