Covid: 215 nuovi casi nell'ultima settimana in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 MAR - Non vi sono stati nuovi decessi per Covid in Trentino nella settimana compresa tra il 24 febbraio e il 2 marzo 2023. I nuovi casi sono stati 215, a fronte di 2.435 tamponi effettuati. La positività è all'8,8%, l'incidenza è a 40 per 100.000. Lo riporta il bollettino settimanale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I pazienti ricoverati sono 24 (variazione settimanale +4), nessuno in terapia intensiva.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.294.427 (variazione settimanale +209), di cui 429.476 seconde dosi (+8), 343.982 terze dosi (+17) e 69.758 quarte dosi (+179). (ANSA).