++ Sci:Curtoni 2/a in superG Kvitfjell,comanda Coppa specialità

L'azzurra Elena Curtoni in 1.26.84 e' arrivata seconda nel primo superG di cdm Kvitfjell. Ha vinto in 1.26.83 - e dunque con un solo centesimo di vantaggio sull'italiana pari a 25 cm - l'austriaca Cornelia Huetter, al quarto successo in carriera ed incredibilmente al primo stagionale per la sua squadra. Terza , con una classifica molto stretta, in 1.26.95 la svizzera Lara Gut- Behrami.

Curtoni, con questo 2/o posto e quando mancano 2 superG alla fine, e' tornata in testa a classifica disciplina con 310 punti, tallonata da Gut-Behrami con 302 e dalla norvegese Ragnhild Mowinckel con 290. Fuori Goggia per salto di porta, Brignone 5/a. (ANSA).