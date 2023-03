Controlli Polizia a Trento, 7 arresti a febbraio 2023

(ANSA) - TRENTO, 02 MAR - Nell'ambito dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Trento nel mese di febbraio sono state arrestate sette persone, di cui tre in esecuzione di ordine di carcerazione, una per furto con strappo e tre in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere. Le persone denunciate - informa la Questura - sono state 26 per reati contro il patrimonio, la persona e per reati riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state identificate 2.000 persone, mentre le auto controllate 650. L'attività degli agenti hanno portato al sequestro di 700 grammi di hashish e 60 grammi di cocaina.

Con provvedimento del questore, Maurizio Improta, sono stati adottati undici ammonimenti per violenza domestica e stalking e due fogli di via obbligatori nei confronti di due persone ritenute socialmente pericolosi.

La polizia amministrativa ha acquisito 2.690 istanze di rilascio passaporti e consegnato 2.702 documenti, mentre, per ciò che invece concerne il contrasto all'immigrazione clandestina, sono stati eseguiti dodici accompagnamenti al Centro di permanenza per il rimpatrio e adottati 22 ordini di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. (ANSA).