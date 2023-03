Muore durante lavori in un bosco in val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggio in val Badia, in Alto Adige. In località Pradat un uomo ha perso la vita durante lavori boschivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e il medico d'urgenza dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che però non ha potuto salvare la vita dell'uomo. La vittima è un boscaiolo rumeno di 25 anni. L'uomo è stato colpito al torace da un tronco d'albero. Nelle prossime ore saranno sentiti i due colleghi di lavoro della vittima, che però parlano solo rumeno. (ANSA).