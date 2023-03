Giustizia: la Regione Trentino Alto Adige punta alla delega

(ANSA) - TRENTO, 01 MAR - È stato inaugurato oggi al dicastero di via Arenula il tavolo tecnico tra il Ministero della Giustizia e i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Al centro del confronto, nella prima riunione del Tavolo, la questione relativa al personale e al numero dei detenuti reclusi nella Casa Circondariale Spini di Gardolo e la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari. "È stato un incontro positivo.

Ci auguriamo che il lavoro del tavolo tecnico porti al rispetto degli accordi da parte del Ministero sul numero di detenuti e di guardie carcerarie che devono essere presenti al carcere Spini di Gardolo. Inoltre contiamo di trovare un accordo anche sulla delega alla giustizia in capo alla Regione, un ambito per il quale ogni anno si registra una maggiore spesa rispetto a quanto previsto dagli accordi intrapresi con lo Stato. Già la prossima settimana ci sarà un nuovo colloquio tra le parti. L'obiettivo è dare risposte quanto prima", ha commentato al termine dell'incontro il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Alla prima riunione del tavolo tecnico erano presenti, oltre al presidente Fugatti, il sottosegretario Andrea Ostellari, il capo di gabinetto del Ministero Alberto Rizzo, il direttore generale dei detenuti del Dap Gianfranco De Gesu, il segretario generale della Regione Michael Mayr, il capo di gabinetto della Regione Marcello Torregrossa e la dirigente del dipartimento affari costituzionali della Provincia di Trento Valeria Placidi. (ANSA).