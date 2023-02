Donna morta a Merano, convalidato l'arresto del compagno

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - Resta in carcere Alexander Gruber, il custode della scuola alberghiera Kaiserhof a Merano, accusato dell'uccisione della sua compagna Sigrid Gröber di 39 anni, che l'altro sabato era arrivata al pronto soccorso con gravissime lesioni ed era morta poco dopo. Durante l'udienza di convalida il 55enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha poi convalidato l'arresto. La donna in passato avrebbe già denunciato l'uomo per violenza. (ANSA).