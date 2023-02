Accorsi incontra i detenuti del carcere di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - Stefano Accorsi, attore, regista e produttore cinematografico e televisivo, ha fatto visita alla Casa Circondariale di Bolzano per incontrare i partecipanti dei laboratori teatrali proposti dal Teatro Stabile bolzanino nell'ambito del progetto di innovazione sociale "Art of Freedom", volto al reinserimento sociale e culturale di detenuti ed ex detenuti attraverso la partecipazione e il coinvolgimento in percorsi e iniziative culturali.

"È stato un incontro molto coinvolgente", ha commentato l'attore al termine della sua partecipazione ad "Art of Freedom" per il Teatro Stabile di Bolzano. "Soprattutto è bello che il carcere di Bolzano - grazie ai suoi dirigenti e alla collaborazione di tutto il personale - preveda questo tipo di attività, infatti i corsi proposti sono tanti e possono essere molto utili. In alcuni casi potrebbero servire anche a trovare un lavoro nel momento in cui le persone finiranno di scontare la loro pena. Penso sia importante che un carcere diventi un'opportunità per chi ha fatto cose sbagliate di capirlo e magari anche di avere un'altra occasione quando uscirà".

"Art of Freedom" è realizzato nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020. Punto di forza del progetto è la collaborazione tra istituzioni pubbliche, culturali e del privato sociale: "Art of freedom" è coordinato da Biblioteca Culture del Mondo e Alpha&Beta Piccadilly, in partnership con Comune di Bolzano, Caritas (servizi Odos e Centro per la Pace), UEPE, USSM, Magistratura di Sorveglianza e La Strada - der Weg, Casa Circondariale di Bolzano, Centro di tutela contro le discriminazioni, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Cristallo, Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, e Cooperativa sociale Rorhof. (ANSA).