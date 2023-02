Tenta 2 furti in pochi mesi, arrestato un 24enne in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - I carabinieri di Cles hanno arrestato, per la seconda volta nell'arco di pochi mesi, un giovane di 24 anni di origini straniere per furto in abitazione.

Il giovane - informa a l'arma - è entrato nella casa di un'anziana di Mollaro, frazione di Predaia, senza che questa se ne accorgesse. Il ragazzo è stato notato dal figlio, che ha chiamato il 112 e ha attivato un tam-tam sui social network per allertare gli abitanti della zona. Mentre una pattuglia dei carabinieri si portava sul posto, i residenti hanno fermato il giovane mentre si aggirava a piedi non lontano dall'abitazione dell'anziana. Il 24enne è stato poi riconosciuto riconosciuto dal figlio dall'anziana e dai militari, che si ricordavano di lui avendolo arrestato per lo stesso motivo pochi mesi prima per il furto di alcuni orecchini (poi restituiti ai legittimi proprietari). In questo caso, il giovane non ha avuto il tempo di rubare nulla.

Il giudice del Tribunale di Trento ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere. (ANSA).