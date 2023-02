Gregge mille pecore danneggia pioppeto,denunciati allevatori

(ANSA) - RESANA, 25 FEB - Un gregge composto da oltre mille ovini è entrato indebitamente in un pioppeto, nel trevigiano, causando danni alle colture per circa 6 mila euro e il proprietario del fondo ha fatto intervenire i carabinieri.

Lo sconfinamento si è registrato a Resana (Treviso), nel gennaio scorso; il gregge era condotto da due allevatori, residenti in provincia di Trento, che sono stati oggi individuati dai militari e denunciati.

Nei loro confronti sono stati ipotizzati i reati di introduzione di animali in fondo altrui e pascolo abusivo.

(ANSA).