Ucraina: manifestazione per la pace a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - "La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno" è stato lo slogan di una manifestazione questa sera in piazza Walther a Bolzano. Su invito di Europe for Peace è stato ricordato il primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina. I partecipanti hanno chiesto "il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un'Europa sicura e pacifica per tutti" e hanno espresso "solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre, violenze, oppressione e discriminazione nel mondo". (ANSA).