Fuoriuscita di soda caustica a Lana, ferito un operaio

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - Intervento dei vigli del fuoco a mezzogiorno a Lana per la fuoriuscita di soda caustica in uno stabilimento specializzato nella lavorazione di frutta. Un operaio è stato portato all'ospedale di Merano con ustioni al volto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, come anche la Croce bianca e i carabinieri. (ANSA).