Gimbe, Trento adempiente rispetto ai Lea - Bolzano no

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Mentre la Provincia autonoma di Trento è adempiente rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), ovvero rispetto alle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, la Provincia autonoma di Bolzano non lo è. Questo è quanto osserva la Fondazione Gimbe che ha effettuato alcune analisi sia per confrontare la resilienza dei servizi sanitari regionali nell'anno dello scoppio della pandemia, sia per valutare le differenze tra le Regioni del Nord, colpite con violenza dalla prima ondata, e quelle del Sud, di fatto risparmiate da tale impatto grazie al prolungato lockdown della primavera 2020.

Nella Provincia di Trento nel 2020 il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), è di 259,6 punti (punteggio max 300), mentre nella Provincia di Bolzano è di 176,2.

Secondo l'analisi della Fondazione Gimbe la Provincia di Trento si posiziona 3a tra le regioni e province autonome ed è risultata adempiente secondo il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), perché ha registrato un punteggio più che sufficiente nell'area della prevenzione (88,42 su 60), nell'area distrettuale (78,07 su 60) e nell'area ospedaliera (93,07 su 60). La Provincia di Bolzano, invece, si posiziona al 17mo posto tra le regioni e province autonome ed è risultata inadempiente secondo il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), perché ha registrato un punteggio insufficiente nell'area della prevenzione (51,90 su 60) e nell'area distrettuale (57,43 su 60).

In dettaglio, dalla valutazione dei 22 indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), Bolzano si colloca 18ma per l'area della prevenzione; 17ma per l'area distrettuale e 13ma per l'area ospedaliera, mentre Trento si colloca al terzo posto per l'area della prevenzione, decima per l'area distrettuale e prima per l'area ospedaliera. (ANSA).