Donna morta poco dopo il ricovero, indagano i carabinieri

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - I carabinieri stanno svolgendo accertamenti in seguito alla morte di una donna di 39 anni in Alto Adige. Questa notte poco dopo le quattro, a Merano, i carabinieri e il pubblico ministero di turno sono infatti intervenuti in ospedale per il decesso di una donna, 39enne altoatesina. La donna è stata portata in ospedale dal personale sanitario che l'ha raggiunta in casa dopo che il convivente ha dato l'allarme ed è deceduta poco dopo il ricovero, pare a causa di alcune lesioni. Le indagini per chiarire la cause della morte della 39enne sono in corso e, al momento, non vengono comunicate altre informazioni. (ANSA).