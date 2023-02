Calderoli, manca una cultura della specialità

(ANSA) - AVIO (TRENTO), 18 FEB - "Manca una cultura delle specialità", così il ministro degli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli che ha partecipato a Borghetto (Trento) presso la Tenuta San Leonardo ad un tavolo di confronto sull'autonomia in occasione del 50esimo anniversario del secondo Statuto di Autonomia del Trentino-Alto Adige.

"Buona parte del mio intervento di questa mattina è stato dedicato alla difesa delle autonomie speciali e del loro statuto, a fronte di valutazioni della Corte molto rigide, in alcuni casi, rispetto ad una normativa comunitaria che purtroppo cala i suoi effetti anche a livello delle speciali, per esempio sulla concorrenza e rispetto alla lentezza e agli ostacoli che si trovano da parte delle amministrazioni centrali sulle norme di attuazione. Manca una cultura delle specialità, bisognerebbe riuscire a introdurla, soprattutto a livello delle amministrazioni centrali", ha detto Calderoli. Alla giornata sull'autonomia accanto al ministro hanno partecipato, oltre al presidente dalla Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che ha aperto i lavori, il presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, ed il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher oltre che altri rappresentanti delle "speciali".

L'appuntamento è stato promosso dal Comitato per il Cinquantenario del secondo Statuto di Autonomia. (ANSA).