Polizia trova mezzo chilo di hashish nascosto alla Predara

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Nel corso dei controlli straordinari disposti dal questore di Trento Maurizio Improta in città gli agenti di polizia hanno sequestrato circa mezzo chilo di hashish e 20 dosi cocaina trovati incustoditi. Si è quindi proceduto, al momento, a carico di ignoti. Gli stupefacenti erano nascosti nel parco della Predara, nel quartiere di San Martino.

Sempre nel corso dei controlli, è stato fermato è un cittadino polacco già condannato per sequestro di persona e tentato omicidio, che è stato quindi accompagnato all'aeroporto di Bergamo per essere poi rimpatriato. Inoltre, nelle ultime 24 ore, sono tre i ricercati catturati dalle Volanti della polizia nel corso delle verifiche svolte negli hotel cittadini. (ANSA).