Esercito: Rauti, alpini sono un autentico punto di riferimento

BOLZANO, 15 FEB - La sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti ha visitato oggi a Bolzano il Comando delle truppe alpine dell'Esercito dove è stata accolta dal gen.

Ignazio Gamba. "Gli alpini sono un autentico punto di riferimento per la comunità nazionale, professionisti universalmente riconosciuti, simbolo di eroismo e di valore", ha detto Rauti rivolgendosi al personale militare e civile, "Il cappello alpino che indossate con orgoglio, generazione dopo generazione, rappresenta non solo la nostra storia nazionale, l'amore per la Patria e la solidarietà tipica degli alpini ma è anche l'essenza di un modo di essere e di vivere".

Addestramento, attività operativa è interoperabilità, logistica ed operazione "Strade sicure" sono stati i principali argomenti trattati nel corso della visita.

Sono state anche presentate alla sottosegretaria le attività che vedono impegnate, in Italia e all'estero, le unità e i reparti del Comando truppe alpine; con riferimento anche all'ambiente artico come sviluppo di un concetto funzionale e operativo.

Particolare attenzione è stata dedicata al protocollo di intesa, in materia di infrastrutture, tra il Ministero della Difesa e la province autonoma di Bolzano che "rappresenta un esempio virtuoso - ha sottolineato Rauti - di gestione dei beni pubblici, di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse".

