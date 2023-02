In fiamme una macchina nel garage di un hotel a San Vigilio

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - In un garage sotterraneo di un hotel a San Vigilio in Val Badia a mezzogiorno una macchina ha preso fuoco. L'incendio ha causato molto fumo, pertanto cinque persone sono rimaste leggermente intossicate e sono dovute ricorrere a cure mediche. Durante e dopo l'intervento i vigili del fuoco hanno provveduto a ventilare tutti i locali interessati con ventilatori mobili per liberarli dal fumo.

Le cause dell'incendio non sono state chiarite. Sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, la Croce bianca e le forze dell'ordine. Sulle cause dell'incendio indagano i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano. (ANSA).