Il gruppetto di apolidi ha lasciato San Paolo

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - Il gruppo di apolidi che si era accampato in un parcheggio a San Paolo, un piccolo borgo nel comune di Appiano sulla strada del vino, se ne sono andati. Il gruppetto che rifiutava di lasciare i parcheggi pubblici che stavano occupando con le loro macchine senza targa oppure con targhe autoprodotte era cresciuto e le tensioni con la popolazione residente stavano assumendo proporzioni sempre piu' vaste. In sostanza diverse persone per settimane hanno stazionato davanti alle loro macchine parcheggiate per evitarne la rimozione. Non sentendosi cittadini italiani, queste persone rifiutano le leggi dello Stato e pertanto non pagano ne le multe, ne l'assicurazione e non riconoscono l'autorità dei vigili urbani. Dapprima le macchine posteggiate senza targa e senza assicurazione erano poche, poi sono aumentate e infine erano sei, compreso un camper. Le macchine avevano le ganasce alle ruote e diverse multe sul parabrezza. I loro proprietari sostavano nelle macchine - anche di notte - per evitare che il carroattrezzi le potesse portare via. Il sindaco Wilfried Trettl aveva informato il Commissariato di governo di Bolzano della vicenda ed era stata concordata la loro rimozione. Valentina Fusco la leader del piccolo gruppo su You tube racconta la sua vicenda. L'ultimo video che ha pubblicato è di qualche giorno fa, in cui il gruppo festeggia il compleanno di uno dei presenti. (ANSA).