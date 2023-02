Ambientalisti vestono di rifiuti la statua di Nettuno a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - Iniziativa di apparente matrice ambientalista questa notte in piazza Erbe a Bolzano. La statua della fontana di Nettuno è stata 'vestita', ovvero ricoperta, con lattine di birra, bottiglie e altri rifiuti. Su un cartello gli autori dell'azione hanno scritto in tedesco "3 amici, 6 sacchi dei rifiuti, 1 Talvera, 1 ora". Evidentemente i rifiuti fissati con nastro adesivo sulla statua sono stati raccolti nell'arco di un'ora sui prati del Talvera. Sul cartello viene inoltre annunciato che i rifiuti saranno rimossi dai promotori dopo 48 ore. Il Comune non ha atteso l'annuncio dei promotori anonimi. In mattinata i rifiuti sono stati rimossi. Nel frattempo sui social media è apparsa la foto della statua di Nettuno vestita di lattine e bottiglie con il hashtag #netturbino.

Nel 2011 la statua di Nettuno fu invece al centro di una bravata, quando una notte sparì il suo tridente che poi fu ritrovato dopo dopo pochi giorni nei pressi del monumento alla Vittoria.