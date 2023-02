Mondiali sci: oro discesa a svizzera Flury, Curtoni 11/a

(ANSA) - MERIBEL, 11 FEB - In 1.28.03, la svizzera Jasmine Flury - 29 anni e una sola vittoria in carriera ma in superG - ha vinto l'oro nella discesa iridata di Meribel. Argento in 1.28.07 all' austriaca Nina Ortlieb e bronzo in 1.28.15 all'altra elvetica Corinne Suter, campionessa olimpica a Pechino e mondiale a Cortina.

Fuori per inforcata Sofia Goggia, miglior azzurra è stata Elena Curtoni, 11/a in 1.29.08 mentre il 12/o posto in 1.29.09 è andato a Laura Pirovano ed il 18/o in 1.29.44 a Nicol Delago.

