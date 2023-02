Ddl libertà educativa: Cia, genitori responsabili sui figli

(ANSA) - TRENTO, 09 FEB - "Con questo disegno di legge vogliamo rimarcare che i responsabili dell'educazione dei figli sono anzitutto i genitori. È un disegno di legge che non va contro qualcuno, ma che semmai è a favore della famiglia e a difesa dei bambini".

Il consigliere provinciale Claudio Cia (Fratelli d'Italia) riassume così il contenuto del ddl "sulla libertà educativa", presentato questa mattina a palazzo della Regione assieme a Luca Guglielmi (Lista Fassa) e al presidente di Pro vita e famiglia onlus Antonio Brandi.

"Di solito i genitori vengono informati sui percorsi facoltativi una volta che sono stati fatti. Questo ddl vuole che ne vengano a conoscenza prima. Credo che la teoria gender debba stare fuori dalla scuola, così come devono stare fuori dalla scuola i partiti", ha detto Cia.

Secondo il presidente di Pro vita e famiglia onlus, Antonio Brandi, non c'è il rischio che se venisse approvato il ddl "per la libertà educativa" - che si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado - gli studenti lgbtq+ subiscano discriminazioni.

"Quella delle discriminazioni è una favola. Basta informarsi. Il ddl Zan è stato bocciato perché le vere discriminazioni sono quelle subìte dalle persone che io chiamo cisgender, gli etero", ha aggiunto Brandi. (ANSA).