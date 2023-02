Si ustiona con acqua calda, bambina di 11 mesi in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 08 FEB - I vigili del fuoco volontari di Peio, in Trentino, sono intervenuti verso le 12.16, nella frazione di Cogolo, a seguito di un incidente che ha visto una bambina di 11 mesi ustionarsi con l'acqua calda. I pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di trasporto dell'equipe medica e di supporto all'elisoccorso. Sul posto, precisano i vigili del fuoco sui canali social, anche un'ambulanza della Croce Rossa.

La piccola è stata portata precauzionalmente in elicottero in ospedale a Trento dalla valle di Sole. A quanto si apprende, infatti, la bimba si è procurata una ustione di piccole dimensioni, non è in pericolo ed è al momento in osservazione in pronto soccorso. (ANSA).