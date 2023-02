Lunghe code in Autobrennero per tamponamenti tra tir

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - Lunghe code questa mattina sulla carreggiata sud sull'autostrada del Brennero, all'altezza di Fortezza, per un tamponamento tra due tir. Fortunatamente il conducente del camion posteriore è riuscito a liberarsi dal veicolo e ha riportato solo ferite lievi. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale. Si è comunque formata una coda di oltre 10 chilometri. (ANSA).