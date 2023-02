Incidente sull'A22, donna ferita gravemente

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - Sull'autostrada del Brennero all'altezza di Varna poco prima delle ore 14.30 si è verificato un tamponamento tra una Fiat 500 e un camion sulla corsia sud.

Una donna che era alla guida della vettura è rimasta gravemente ferita.

Sono intervenuti la Croce bianca, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale e le Forze dell'Ordine.

La ferita è stata portata all'ospedale.

La corsia sud dell'A22 nel tratto Bressanone-Chiusa è rimasta chiuso per un'ora, con forti ripercussioni sul traffico. (ANSA).