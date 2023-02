Conservatorio Monteverdi, 10 milioni per il risanamento

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - Costerà circa 10 milioni di euro il risanamento del Conservatorio Monteverdi di Bolzano.

L'intervento, ha spiegato l'assessore provinciale al patrimonio, Massimo Bessone, sarà realizzato in due fasi fra il 2024 ed il 2028.

Si comincerà con la sala concerti, dove già quest'anno, si farà una prova con il risanamento di alcuni sedili e, se andrà bene, si proseguirà con gli altri.

L'intervento sarà ridotto, rispetto a quanto si pensava di poter fare, visto che si dovrà lavorare con il Conservatorio funzionante. Inoltre, l'edificio è sotto tutela dei beni architettonici, per cui non ptorà essere risanato da un punto di vista energetico con opere troppo invasive. Anche per le finestre, pure sotto tutela, servirà un accordo con la Sovrintendenza ai beni culturali, per poterle rifare uguali alle attuali secondo gli standard CasaClima. (ANSA).