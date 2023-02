Comune Trento,approvato progetto per nuovo centro 'Manazzon'

(ANSA) - TRENTO, 06 FEB - La Giunta comunale di Trento ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione generale del centro sportivo "Manazzon" di via Fogazzaro. A breve seguirà la pubblicazione della gara d'appalto, dato che i tempi di realizzazione dettati dalle scadenze del Pnrr prevedono l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2023 e la conclusione entro il 31 gennaio 2026. Per consentire l'apertura del cantiere - informa il Comune - la piscina e le palestre saranno chiuse a partire dall'autunno 2023. È in corso un confronto con la società per trovare spazi alternativi per la pratica sportiva.

Il costo dell'intervento ammonta a 5,3 milioni euro, di cui 2,3 milioni da finanziamento Pnrr e tre milioni di cofinanziamento comunale.

La struttura, inaugurata nel 1960, è articolata in due ambiti: un corpo principale ospitante piscina e palestra e una serie di volumi aggregati destinati ad attività accessorie e di servizio. Il progetto prevede un nuovo e ampio livello interrato su una superficie di circa 1.500 metri quadrati per spogliatoi, servizi e funzioni accessorie. Al piano terra sono previsti quattro spazi modulabili di natura polivalente destinati ad attività diversificate. Al primo piano ci saranno le sedi delle società sportive e gli spazi per le nuove attività connesse al "wellness". (ANSA).