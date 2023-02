Alto Adige, cade in acqua mentre pattina sul lago ghiacciato

(ANSA) - BOLZANO, 04 FEB - Un uomo è stato portato in ospedale a Bolzano in stato di ipotermia dopo una caduta nel lago ghiacciato di Monticolo, sempre in Alto Adige. Grazie al rapido dispiegamento dei vigili del fuoco l'uomo è stato raggiunto, era a circa 40 metri dalla riva, e ha potuto essere messo in sicurezza. Successivamente è stato soccorso a riva.

I vigili del fuoco fanno appello ad avere cautela nell'accesso ai laghi, che non hanno ancora una superficie ghiacciata stabile e spessa. Sul posto, oltre ai i vigili del fuoco volontari di Monticolo, anche quelli di Appiano e Cornaiano, oltre all'elicottero Pelikan e ad un'ambulanza della Croce Bianca. (ANSA).