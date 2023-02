Maltempo: domani neve e vento sulle montagne in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 FEB - Nelle prossime ore in Alto Adige sono previste nevicate e forti raffiche di vento, che raggiungeranno anche picchi di circa 100 chilometri orari in quota, e di 50-70 chilometri orari in alcune vallate. Allo stesso tempo potrebbero susseguirsi folate di vento e nuove valanghe. Questo è il quadro meteo previsto per la giornata di domani in gran parte della provincia di Bolzano.

"Tali criticità hanno portato ad una valutazione del livello di allerta arancione, che rappresenta uno scenario di criticità moderata", ha sottolineato il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer, al termine della conferenza di valutazione, tenutasi a mezzogiorno tra i rappresentanti del gruppo di valutazione della Protezione civile altoatesina. Il livello arancione comporta la possibilità che possano verificarsi danni con pericolo per la popolazione locale e dunque rappresenta un evento rilevante per la protezione civile che va monitorato attentamente. Le forze di pronto intervento sono pronte ad entrare in azione e contestualmente tutte le autorità del sistema di protezione civile sono state informate.

"Un forte flusso di vento in quota da Nord si era registrato nei giorni scorsi in Alto Adige", ha riferito Dieter Peterlin dell'Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe durante la conferenza di valutazione odierna. Con un'attenzione particolare nelle località del Nord-Est, si sono registrate precipitazioni nevose fino a mezzo metro in diverse località della Valle Aurina. Altre nevicate sono attese nel corso della notte, con un limite tra i 1000 e i 1300 metri di altitudine nella dorsale alpina principale. Il vento continua ad aumentare, sia in montagna che nelle valli; si prevedono inoltre, in alcuni punti in montagna, raffiche di vento di oltre 100 chilometri all'ora, che in valle raggiungeranno intensità fra i 50 e i 70 chilometri all'ora e anche oltre. Domenica il flusso settentrionale continuerà, ma andrà gradualmente ad attenuarsi. "Una combinazione di neve fresca, venti tempestosi e un manto nevoso vecchio e debole porterà ad una situazione delicata sul fronte delle valanghe", ha riassunto Sarah Graf del Servizio prevenzione valanghe. (ANSA).