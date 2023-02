Asd Rugby Trento dona casacche e palloni a scuole del Kenya

(ANSA) - TRENTO, 03 FEB - Maglie, palloni e attrezzature da rugby sono arrivate nel sud-est del Kenya dal Trentino per sostenere il progetto Kenya 2.0 di Marco Canova, che si appoggia all'associazione Jua Yetu odv.

La donazione è arrivata dall'Asd Rugby di Trento. "Canova è il papà di un ragazzo che giocava da noi, ed oggi è un nostro sponsor. È un grande appassionato di rugby che ha deciso di aiutare alcune scuole a sud-est di Nairobi, tra cui quella di Timboni", spiega all'ANSA Alessandro Delucca, direttore sportivo del Rugby Trento.

"Essendo stato in mano agli inglesi, il Kenya è un Paese dove questo gioco è praticato ed amato. Ha anche una nazionale abbastanza forte. Quello che scarseggia sono i mezzi. Canova vorrebbe rafforzare il gioco del rugby nelle 'academy' delle scuole locali. Noi lo abbiamo aiutato donandogli maglie, palloni e attrezzature - tra cui casacche - che non usavamo più, ma che sono ancora in ottimo stato". (ANSA).