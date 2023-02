Sicurezza: da inizio anno 200 agenti sul territorio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 02 FEB - Da inizio 2023, circa 200 agenti della Questura di Trento hanno effettuato dei servizi di controllo e prevenzione dei reati sul territorio provinciale, in particolare nelle zone maggiormente interessate dalla microcriminalità. Sono stati coinvolti - si apprende - operatori della squadra volanti, squadra mobile, unità cinofila antiesplosivo e antidroga, reparto prevenzione crimine, reparto mobile e squadra a cavallo, assieme al personale della Questura.

Complessivamente sono stati controllati 800 veicoli e 60 esercizi pubblici, per un totale di 2.900 persone identificate.

Sono stati sequestrati dieci panetti di hashish, mentre 25 sono gli indagati indagati in stato di libertà per furto, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza delle leggi in materia di immigrazione, atti persecutori, lesioni, minacce. Gli arresti sono stati 5, di cui quattro in esecuzione di ordine di carcerazione e uno per minacce a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Un particolare servizio di ordine è stato inoltre disposto in occasione della 50/a edizione 2023 della Marcialonga, nelle valli di Fiemme e Fassa, con più di 30 poliziotti impiegati e la presenza della squadra a cavallo. (ANSA).