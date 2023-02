Nel fine settimana la Granfondo Dobbiaco Cortina

(ANSA) - BOLZANO, 02 FEB - Non solo Coppa del Mondo a Dobbiaco. Questo weekend scatterà la 46.a edizione della Dobbiaco-Cortina, la storica ski-marathon che fa da ponte tra le province di Bolzano e Belluno. Già annunciati al via gli ex campioni olimpici Petter Jr Northug e Justyna Kowalczyk, l'atleta di Coppa del Mondo dell'Andorra Ireneu Esteve Altimiras e molti protagonisti della passata edizione, tra cui la svizzera Nicole Donzallaz, vincitrice della 40 km in tecnica classica, il carabiniere Stefano Gardener, secondo nella 30 km TL, e ancora il modenese Francesco Ferrari e il bellunese Lorenzo Busin (Team Internorm), rispettivamente primo e secondo nella 40 km TC.

Ci sarà il campione dello skiroll Matteo Tanel del Team Robinson, mentre per il Team Futura gareggerà l'altoatesina Julia Kuen, seconda nella 30 km in TL lo scorso anno. Molte le novità per la 46.a edizione: si scierà sulla stessa distanza di 42 km il sabato in tecnica classica e domenica in skating e lo start verrà allestito a Landro-3Cime per poi concludere nell'affascinante Cortina. Vista la concomitanza con la Coppa del Mondo alla Nordic Arena, alcuni elite potrebbero scegliere di gareggiare alla Dobbiaco-Cortina rendendo così ancora più avvincente e spettacolare la due giorni di gare. (ANSA).