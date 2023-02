Dopo rissa a Bolzano Caramaschi firma ordinanza restrittiva

(ANSA) - BOLZANO, 02 FEB - Stop a musica e consumo di bevande al di fuori dei plateatici degli esercizi pubblici dalle 1.00 alle 5.00: lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, a seguito della maxi-rissa scoppiata in Piazza delle Erbe, in pieno centro storico, lo scorso fine settimana. Il divieto sarà in vigore dal 3 febbraio al 5 marzo 2023.

Secondo il sindaco, precisa una nota del comune, per quei fatti "non sono da imputare in alcun modo responsabilità di sorta in capo ai gestori dei locali pubblici della zona che hanno invece offerto riparo a quanti si sono trovati loro malgrado coinvolti nell'episodio".

A partire da domani, venerdì 3 febbraio e sino al prossimo 5 marzo, quindi, nel centro storico cittadino e nelle aree intorno all'asse Corso Libertà - Monumento alla Vittoria, sarà vietato "produrre con strumenti sonori e musicali, radio o altri dispositivi elettronici e con impianti di amplificazione audio, musica, canti, o altre emissioni sonore ad alto volume e di particolare intensità che disturbino la pubblica quiete (sono escluse le manifestazioni autorizzate). Inoltre, dalle ore 01:00 e fino alle ore 5:00 è fatto divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia. nonché di consumare bevande di qualsiasi tipo al di fuori dei plateatici degli esercizi pubblici, ovvero dopo l'orario di chiusura di questi ultimi". (ANSA).