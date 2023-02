Calderoli, impugnativa legge Trento atto dovuto per norme Ue

(ANSA) - TRENTO, 02 FEB - "Il Consiglio dei Ministri ha dovuto impugnare alcune disposizioni della Legge della Provincia Autonoma di Trento in materia di concessioni idroelettriche come atto dovuto nel rispetto delle norme europee. È stata inoltre decisa in Consiglio dei Ministri la convocazione di un tavolo tecnico tra i ministri Calderoli, Fitto, Salvini e Pichetto Fratin per prevedere proposte che risolvano la problematica prima della discussione impugnativa in Corte di Cassazione". Lo afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (ANSA).