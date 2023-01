In fiamme casa disabitata a Campodazzo

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - La scorsa notte un incendio ha danneggiato una vecchia casa disabitata sulla statale del Brennero tra Prato all'Isarco e Campodazzo. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. All'arrivo dei vigili del fuoco il tetto della casa era già completamente avvolta dalle fiamme. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio, per fortuna non ci sono stati feriti.

La causa dell'innesco al momento non é ancora nota, sono in corso le indagini in merito. L'acqua utilizzata per spegnere è stata prelevata con più autobotti ed è stata stesa una lunga linea per l'approvvigionamento idrico. (ANSA).