Fisco:l'Alto Adige non applicherà lo stralcio delle cartelle

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - "La giunta provinciale ha deciso di non dar luogo allo stralcio parziale delle cartelle per i tributi non pagati con importi fino a mille euro". Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

La decisione, ha spiegato il governatore altoatesino, è stata presa "nella convinzione che, in uno stato di diritto, non si debbano penalizzare coloro che si sono comportati secondo le regole. Non ci sembra un atteggiamento giusto - ha aggiunto - lasciar perdere se qualcuno non ha pagato il dovuto, perché questo sarebbe oggetto di critiche da parte di chi, ed è la stragrande maggioranza della nostra popolazione, si è comportato sempre in modo corretto".

"Crediamo che sia giusto andare avanti con le procedure per recuperare queste somme", ha concluso Kompatscher precisando che in Alto Adige si tratta, complessivamente, di un'entrata stimata in 2,5 milioni di euro. (ANSA).