Bonaccini (Pd), con Arno ho lavorato molto bene

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - "Con Arno ho lavorato molto bene negli anni, in cui ho fatto il presidente della Conferenza delle regioni", lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Pd in visita a Bolzano, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli aveva chiesto se tifava per un terzo mandato per il presidente della Giunta Arno Kompatscher. "Io non tifo per niente, ha risposto Bonaccini, ma posso dire che non Arno ho lavorato bene".

Sulle eventuali alleanze con l'Svp, Bonaccini ha detto che "è nei territori che si costruiscono le alleanze, le condizioni per governare. Le alleanze non si possono fare solo per comodità o per battere l'avversario, anche perché la gente se ne accorge e ti punisce. Le alleanze si fanno solo se c'è condivisione nei programmi e credo che quella sia l'unica condizione per cui vanno fatte. L'unico consiglio che do è stare uniti come Partito democratico, fare un'alleanza che sia anche molto civica, ma che sia fatta soprattutto con un programma che sia condiviso e che serva per migliorare la qualità della vita dei territori", ha concluso Bonaccini. (ANSA).