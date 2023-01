Sanità Trentino: nominati i primi 4 professori clinici

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - Sono Mattia Barbareschi, Giacomo Bellani, Bruno Giometto e Carlo Cosimo Quattrocchi i primi professori in convenzione del corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Università di Trento che svolgeranno attività assistenziale nelle unità operative dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss). I quattro docenti - informa una nota - guideranno rispettivamente l'Unità operativa multizonale di anatomia patologica, l'Unità operativa di anestesia e rianimazione 1 dell'ospedale di Trento, l'Unità operativa multizonale di neurologia e l'Unità operativa multizonale di radiologia degli ospedali di Rovereto e Arco.

L'Accordo quadro stipulato nel 2020 tra Provincia di Trento, Apss, l'Università di Trento e l'Università di Verona, prevede la possibilità di reclutare personale docente da inserire nel corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia a decorrere dal 2023. I professionisti andranno a ricoprire il duplice ruolo di professore nel nuovo corso di laurea e di direttore di unità operativa.

"Attraverso questo percorso la nostra provincia potrà essere più attrattiva e avere così uno strumento in più nella ricerca dei professionisti", ha spiegato al riguardo l'assessore alla salute, Stefania Segnana.

Secondo il direttore generale di Apss, Antonio Ferro, questo "passaggio, insieme all'istituzione dell'Azienda sanitaria universitaria integrata, diventerà fondamentale per il progetto di trattenimento e attrattività dei professionisti, con possibilità di nuove opportunità di carriera per i sanitari".

