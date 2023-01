Incendio nella notte a Cadine, in fiamme due auto e una moto

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - Due auto ed una moto parcheggiate sotto una sono bruciate in un incendio scoppiato la scorsa notte a Cadine, frazione di Trento. Sul posto, in via della Coltura, i vigili del fuoco volontari di Cadine e Sopramonte, oltre a quelli del Corpo permanente di Trento.

Secondo i primi rilievi condotti dai vigili del fuoco si tratterebbe di un fatto accidentale: la moto avrebbe preso fuoco e poi le fiamme si sarebbero estese alle due auto, parcheggiate sotto una tettoia. Sul posto anche una volante della polizia. Si aspetta quindi l'esito degli accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica. (ANSA).