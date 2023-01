Marcialonga, domani al via 50esima 'special edition'

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Domani entra nel vivo la 50esima "special edition" della gara di gran fondo "Marcialonga" delle Valli di Fiemme e Fassa. Alle ore 8 in punto a Moena scatteranno i top elite delle lunghe distanze e a seguire sfrecceranno i ben oltre 7000 atleti, detti "bisonti", in rappresentanza di 36 nazioni. Tra i favoriti del circuito Ski Classics ci sono gli svedesi Emil Persson e Ida Dahl, leader attuali della classifica generale, a cui si aggiungono i norvegesi Andreas Nygaard, Thomas degaarden e Kasper Stadaas, ma occhio anche a Gjerdalen che punta al poker di vittorie.

Di pretendenti alla vittoria ce ne sono molte anche in campo femminile, con le norvegesi Emilie Fleten e Magni Smedås e la svedese Jenny Larsson. L'Italia proverà a difendersi con il poliziotto altoatesino Dietmar Nöckler, al via con i colori azzurri del Team Robinson Trentino, e con Lorenzo Busin e Francesco Ferrari del Team Internorm, mentre al femminile la bellunese Rebecca Bergagnin ha tutte le carte in regola per rientrare nella top 30. Ad anticipare la gara regina ci sarà l'inedita Marcialonga 50x50, l'evento per rivivere le emozioni della prima Marcialonga del 1971.

Oggi alla Marcialonga Stars hanno partecipato diversi "Vip" - come Zorzi, Albarello, Bettini, Confortola, Wyatt e Nones - per sostenere la Lega per la lotta ai tumori Lilt, presente anche l'assessore provinciale alla salute Stefania Segnana. Una marea di giovanissimi, quasi 500, ha poi preso parte alla Mini Marcialonga. (ANSA).