Sepolto sotto la valanga per 24 ore, trovato vivo scialpinista

Nonostante una notte passata a -10 gradi, parzialmente sepolto da una valanga, è stato trovato vivo lo scialpinista che risultava disperso da ieri in val Badia.

L'uomo, originario di Rovigo, è stato localizzato dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites grazie all'Arva, l'apparecchio elettronico per la ricerca sotto le valanghe. Lo scialpinista è stato recuperato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Bolzano. Per il momento non ci sono informazioni sulle sue condizioni di salute.