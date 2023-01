Rizzolli, oltre al mercatino serve altro highlight per Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - Si è tenuto, presso il Comune di Bolzano, un incontro tra il presidente mandamentale dell'Unione per la città di Bolzano, Thomas Rizzolli, l'assessora comunale alle attività economiche, turismo e marketing urbano Johanna Ramoser, nonché il presidente e la direttrice dell'Azienda di soggiorno di Bolzano, rispettivamente Roland Buratti e Roberta Agosti. Al centro del confronto, i temi di attualità per la promozione dell'immagine cittadina.

Per quanto riguarda il Mercatino di Natale, tutti hanno espresso soddisfazione per quest'ultima edizione che ha registrato un alto numero di visitatori. "Il Mercatino ha attirato molti ospiti anche perché è stato il primo finalmente senza vincoli legati alla pandemia. Per potersi tuttavia confermare come meta turistica ha sicuramente bisogno pro-futuro di un nuovo 'slancio', in grado di attirare gli ospiti", ha ricordato Rizzolli. Entro marzo si auspica di poter definire il programma per la prossima edizione.

"Per una promozione dell'attrattività di Bolzano che vada anche oltre il periodo del Mercatino di Natale servirebbe un highlight in grado di unire novità, qualità e sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale che anche sul piano finanziario", ha auspicato il presidente mandamentale Rizzolli. Le caratteristiche di questo highlight, ancora tutto da ideare, dovrebbero quindi potersi adattare alla tipologia urbana del capoluogo, senza stravolgerne ritmi e spostamenti.

Al termine dell'incontro si è affrontato anche il tema della privatizzazione dell'Azienda di soggiorno. "Abbiamo appreso con soddisfazione che l'amministrazione comunale sta seguendo con attenzione l'iter che procede come previsto. Del resto, tale trasformazione è inserita anche nel programma di coalizione", conclude Rizzolli. (ANSA).