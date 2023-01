Ricerche in val Badia per scialpinista disperso da ieri

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - In val Badia sono riprese all'alba le ricerche di uno scialpinista che da ieri risulta disperso sull'alpe di Fanes. L'allarme è scattato in serata, quando il turista 55enne non ha fatto rientro in albergo. Già di notte sono state effettuate le prime ricerche, alle quali da questa mattina partecipano vari elicotteri e gli uomini del soccorso alpino. Le temperature questa notte in montagna sono state rigide. La stazione meteorologica Braies Alpe Cavallo, a 2340 metri, ha registrato una minima di -10 gradi. Le ricerche si concentrano sul gruppo delle Conturines, dove il cellulare dell'escursionista ieri in tarda mattinata sarebbe stato tracciato per l'ultima volta. Il pericolo valanga nella zona è marcato (grado 3 di 5).