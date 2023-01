Disabilità: Locatelli, in Alto Adige progetti innovativi

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - "In Alto Adige sto vedendo progetti davvero innovativi", ha sottolineato il nuovo Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli durante la sua prima visita ufficiale in Alto Adige. "Un esempio è la visita all'albergo inclusivo Masatsch, che che non significa solo inclusività per gli ospiti, ma anche inclusione lavorativa per le persone con disabilità. E questo è straordinario: mettere insieme e moltiplicare i risultati ci consente di andare più veloce nella direzione desiderata", ha sottolineato Locatelli.

Il Ministro ha poi evidenziato l'importanza del legame tra turismo e disabilità. "È un aspetto prezioso e innovativo, ma non solo. Ci consente anche di adempiere a uno dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che parla di accessibilità universale, di diritto di tutti alla mobilità, di una comunicazione e un'informazione inclusive, di cultura e accesso al turismo per tutti", ha osservato Locatelli.

"Da questo punto di vista tutti i progetti che si legano per dare delle risposte concrete alle persone, facendo vivere una vita più dignitosa e partecipata, sono straordinari. La Provincia Autonoma di Bolzano merita, quindi, di essere adeguatamente valorizzata", ha ribadito.

Il Ministro ha poi sottolineato come la priorità del Governo sulla disabilità sia rappresentata dalla piena attuazione della legge delega. "Abbiamo cinque decreti attuativi, tre sono già pronti. È un grande impegno che ci chiede anche l'Europa con il Pnrr, stiamo lavorando e rispetteremo i tempi. Si tratta di cambiamenti epocali, perché parliamo di accertamento della disabilità e dell'invalidità, del progetto di vita, del garante nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di accessibilità alla pubblica amministrazione", ha concluso Locatelli. (ANSA).