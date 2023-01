Stalker uccise giovane mamma: pena ridotta in appello

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - Pena ridotta di 3 anni per Lukas Oberhauser, il 26enne di Terlano che il 9 marzo 2020 ad Appiano uccise a coltellate Barbara Rauch, una giovane mamma di 28 anni.

In primo grado era stato condannato a 26 anni di carcere ma oggi la Corte d'assise d'appello di Bolzano ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalla difesa d'intesa con la procura generale. Il concordato prevedeva un nuovo calcolo della pena, più basso in virtù del riconoscimento della continuazione tra i reati contestati, tra i quali lo stalking.

Rimane invece invariata la parte della condanna relativa ai 3 anni da scontare (in aggiunta ai 23 anni di carcere), in una Rems, cioè una struttura sanitaria riservata agli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi.

Oberhauser era stato infatti considerato seminfermo di mente dalla sentenza di primo grado. Il delitto era stato commesso la sera del 9 marzo 2020 all'enoteca Bordeauxkeller di Appiano, dove Oberhauser attese che Barbara Rauch fosse sola nel locale, che gestiva assieme al marito, per colpirla a morte con 37 coltellate. In precedenza Oberhauser era stato denunciato da Barbara Rauch e da suo marito per stalking ed era finito agli arresti domiciliari. Poi però venne liberato, perché considerato non più pericoloso. (ANSA).