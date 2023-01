Valanga a Monte Elmo, perde la vita Hans Happacher

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - A seguito della valanga sul Monte Elmo che si è staccata nel pomeriggio alle 15.30 ha perso la vita Hans Happacher, il proprietario del Caravan Park di Sesto in Val Pusteria. L'uomo di 62 anni di Sesto con gli sci da fuoripista è salito per un pendio accanto al comprensorio sciistico di monte Elmo, solitamente molto frequentato da scialpinisti. A causa delle alte temperature e del manto nevoso instabile si è staccata una slavina di grandi dimensioni che lo ha travolto. L'uomo era ben equipaggiato ed aveva con sè l'Arwa, grazie al quale è stato immediatamente localizzato. Alcuni uomini del soccorso alpino che erano in zona hanno, infatti, osservato la valanga e si sono subito recati sul posto.

Purtroppo l'uomo è stato sepolto da due metri di neve. Ci sono voluti 20 minuti circa prima di poter iniziare i tentativi di rianimazione che il medico d'urgenza ha portato avanti per un'ora intera, ma per l'uomo c'è stato più nulla da fare.

Sul posto oltre agli uomini del Cnsas e dell'Alpenverein di Sesto, San Candido e dell'Alta Val Pusteria, sono intervenuti anche la Guardia di finanza e il soccorso piste dei Carabinieri e della Croce bianca. I soccorritori sono stati portati in quota con gli elicotteri Aiut Alpin e Pelikan 2. Da Bolzano è decollato anche quello della Guardia di finanza con l'unità cinofila.

GAV (ANSA).