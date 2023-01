Trasporti: Salvini, ho chiesto procedura infrazione Austria

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Ho scritto al commissario dei trasporti Ue chiedendo la procedura per un avvio di infrazione nei confronti dell'Austria, perché non può danneggiare imprese e autotrasportatori italiani perché questa è concorrenza sleale" Lo afferma il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a un convegno di Conftrasporto-Confcommercio.

L'Austria "impedisce la libera circolazione di uomini e mezzi" i trattati "non possono valere per alcuni sì e per altri no".

(ANSA).