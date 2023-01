Sci: Shiffrin vince gigante è trionfo record n.83, Brignone 3/a

(ANSA) - PLAN DE CORONES, 24 GEN - Mikaela Shiffrin ha vinto dominando lo slalom gigante di coppa del mondo di Plan de Corones, conquistando il successo n. 83 in carriera, che la consacra come la sciatrice più vincente di tutti i tempi. La statunitense, con il tempo totale di 2.00.61 ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami (2.01.06) e l'azzurra Federica Brignone, terza in 2.02.54 e al podio n.53 in carriera.

Giornata storta invece per Marta Bassino, l'unica altra azzurra in classifica, che dopo un costoso errore sulla parte finale e più pianeggiante della pista ha chiuso decima (2.03.21), perdendo così il pettorale rosso della leader di gigante ceduto a Shiffrin. Domani a Plan de Corones ancora un gigante in sostituzione di quello che si sarebbe dovuto tenere nella prossima tappa di Spindleruv Mlyn , nella Repubblica Ceca, dove ci saranno due slalom speciale. (ANSA).